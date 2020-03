Algarve já tem um centro para a despistagem da Covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 19:09 Facebook

O Algarve tem, a partir deste domingo, um centro para a despistagem da Covid-19. A unidade foi montada junto ao Estádio Algarve, entre Faro e Loulé, e vai rastrear os casos referenciados.

O centro está instalado em tendas, junto à entrada principal do Estádio Algarve. Quem ali chega tem obrigatoriamente de ser referenciado primeiro pela linha SNS ou pelas unidades de referência. De outra forma, não será recebido.

A chegada faz-se de automóvel e não é permitido sair durante todo o processo. O atendimento é efetuado através da janela da viatura. O condutor tem de mostrar o documento de identificação, com o vidro fechado, e depois de validado o caso, segue para outra tenda. Aí pode baixar o vidro e ser-lhe-á recolhida saliva. Toda a informação sobre estes procedimentos está afixada em vários locais

As colheitas serão depois analisadas no Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve, junto ao estádio. Segundo o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, a resposta será comunicada "em oito horas".

"Não é um centro de rastreios aberto a qualquer pessoa que queira fazer um teste. É para fazer análises a casos suspeitos já identificados". A intenção é "desviar as pessoas com sintomas ligeiros do hospital de Faro", que se pretende que fique mais "aliviado" para os casos de "maior gravidade e necessidade de internamento hospitalar".

O centro de rastreio para despistagem do coronavírus vai funcionar das 9 horas às 21 horas, mas o horário poderá ser alargado, se necessário.

De acordo com o presidente da ARS, a região Algarve tem capacidade para realizar "300 testes diários", mas estão a ser feitos contactos no sentido de estabelecer parcerias com a Universidade do Algarve e instituições privadas para aumentar a resposta.