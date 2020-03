Alunos da Universidade do Algarve que estavam retidos em Itália já estão em Portugal

Hoje às 16:26 Facebook

Os três alunos da Universidade do Algarve (UAlg) que estavam retidos há semanas em Monza (Itália), chegaram este domingo, 29 de março, a Portugal, numa epopeia "que finalmente teve um final feliz".

Para abandonarem Itália, os três estudantes de Imagem Médica e Radioterapia da UAlg andaram numa verdadeira roda-viva entre estações de comboio, aeroportos e viagens de carro. Tudo começou "um ou dois dias depois de termos falado com o Sul Informação", conta Miguel Reis. "O senhor Carlos José, assistente do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, entrou em contacto connosco e disse-nos que poderia haver uma última solução", relata o jovem.

