Alunos da Universidade do Algarve reforçam a linha de apoio do SNS

Mais de 150 alunos do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve (UALG) estão desde domingo, a reforçar a linha de apoio do SNS, para ajudar a colmatar os estrangulamentos sentidos por este serviço desde o início da epidemia de Covid-19.

"O ambiente e a energia positiva que se vivem aqui no call center do SNS24 em Faro são indescritíveis. Só posso dizer que é muito positivo e que as pessoas estão cheias de vontade de ajudar", garante Jorge Mimoso, um dos 150 alunos que se dispôs a colaborar.

