Alunos de escola algarvia angariam fundos para filme sobre os pescadores da Culatra

Um grupo de alunos do curso de Cinema, Realização e TV da ETIC_Algarve lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a cobrir os custos de um documentário que querem fazer sobre a comunidade piscatória da Ilha da Culatra.

A equipa do documentário "Vamos à Vida" está a tentar obter 500 euros para "o transporte de barco (100 euros), as despesas de alojamento (150 euros) e o catering para os dias de rodagem (150 euros)", bem como as licenças necessárias para a realização do filme (100 euros). A verba não cobre a totalidade dos custos, mas vai dar uma boa ajuda à equipa.

