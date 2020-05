Alunos de medicina da Universidade do Algarve "abrem" Qlinic para esclarecer dúvidas sobre saúde

Hoje às 17:07 Facebook

Prestar informações à população sobre saúde, nas mais diversas áreas, para evitar que os portugueses recorram a fontes não fidedignas quando têm alguma dúvida sobre o seu estado de saúde, é o grande objetivo da plataforma ​​​​​​​online Qlinic, criada por alunos do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve.

Este novo serviço, que já está online há cerca de duas semanas, é gratuito e conta com a colaboração voluntária de cerca de 150 profissionais de saúde de diferentes áreas, desde medicina geral a diferentes especialidades médicas, mas também dentistas, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos, entre outros.

O projeto foi apresentado esta quarta-feira, dia 6, durante a visita de Manuel Heitor, ministro da Ciência e do Ensino Superior, e de Jamila Madeira, secretária de Estado da Saúde, ao Estádio Algarve, para conhecerem os resultados do rastreio serológico realizado pelo Algarve Biomedical Center e pela Fundação Champalimaud.

