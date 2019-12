Hoje às 19:07 Facebook

Encontro pelo Planeta vai reunir na Universidade do Algarve 600 alunos de escolas secundárias da região.

Seiscentos alunos de 13 escolas secundárias do Algarve vão encontrar-se, na próxima segunda-feira, na Universidade do Algarve, onde vão apresentar ideias para proteger o ambiente e minimizar as alterações climáticas. Na plateia desde "Encontro pelo Planeta" estarão políticos e o objetivo, em 2020, é levar algumas das propostas até à Assembleia da República.

