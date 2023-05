Avião da Ryanair faz aterragem de emergência no Aeroporto de Faro

Um avião da Ryanair aterrou de emergência, este domingo, no Aeroporto de Faro, devido a um problema técnico. A aeronave tinha descolado do mesmo aeroporto às 13:24 horas com destino a Birmingham, em Inglaterra, com 188 pessoas a bordo.

Segundo apurou o JN, o avião voltou para trás quando estava a sobrevoar Beja devido a um problema técnico detetado nos "flaps" (sistemas que servem para dar maior sustentação à aeronave no momento da descolagem, aterragem e em altitudes mais baixas).

Após a emissão do "alerta amarelo", esteve cerca de uma hora e meia às voltas nas zonas de Tavira, Fuseta e depois no mar, a gastar combustível para permitir uma maior segurança na aterragem no aeroporto de Faro, o que acabou por acontecer.

O Boeing 737 da companhia aérea "low-cost" aterrou por volta das 15 horas. À espera, estavam os meios de emergência acionados de acordo com o nível de segurança emitido.

O avião será agora sujeito a perícias técnicas para avaliação do problema. Os passageiros poderão ser colocados noutro avião ou seguir viagem no mesmo, se estiverem reunidas todas as condições de segurança.