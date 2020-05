Banco Alimentar começa hoje campanha inovadora em 22 supermercados algarvios

Hoje às 17:33 Facebook

Os pedidos aumentaram e, de um momento para o outro, o Banco Alimentar Contra a Fome no Algarve teve de duplicar o número de pessoas que ajuda. Em mês e meio, tudo mudou, mas a instituição não baixou os braços e, a partir desta sexta-feira, 22 de maio, está em 22 supermercados da região a recolher alimentos, numa iniciativa diferente do habitual, mas pioneira à escala nacional.

O final de maio ou o início de junho costumam ser sinónimo de campanha do Banco Alimentar, em todo o país, à porta dos supermercados. Este ano, devido à pandemia da covid-19, o momento teve de ganhar novos moldes. Para já, é possível contribuir de duas maneiras: através da campanha online ou comprando vales de produtos disponíveis nas caixas dos supermercados. Estas são iniciativas que estão a acontecer em todo o país, mas, no Algarve, pensou-se "em mais qualquer coisa".

"Decidimos lançar um desafio a nós próprios e vamos estar, até 31 de maio, presentes em 22 lojas do Algartalhos, Apolónia e Jafers, as cadeias de supermercado da região", explica Nuno Cabrita Alves, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome no Algarve.

