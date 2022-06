Bebé nasce dentro do carro no estacionamento da urgência de Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 11:25 Facebook

Um bebé nasceu, na segunda-feira, dentro do automóvel dos pais estacionado no parque da urgência do Hospital de Faro. A família, residente numa localidade do concelho de Loulé, a cerca de 25 quilómetros da capital algarvia, decidiu avançar por meios próprios para a unidade de saúde, mas já não chegou a tempo de evitar o parto antes de ali ser atendida.

De acordo com fontes contactadas pelo JN, a família, sentindo que havia chegado a hora do parto, decidiu viajar, no seu automóvel particular, da zona da Picota, Loulé, onde vive, para o Hospital de Faro.

Só quando já se encontrava numa estação de serviço da Estrada Nacional 2 (EN2), à entrada da cidade, muito perto do hospital, o casal terá contactado o 112. A mesma fonte adianta que a VMER da unidade de saúde algarvia avançou para a estação de serviço, mas como o pai da bebé decidiu continuar a viagem até ao hospital, houve um desencontro.