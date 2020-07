Biblioteca de Faro retoma espetáculos com regras de segurança asseguradas

Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Biblioteca Municipal de Faro reagendou os espetáculos com a "Andante - Associação Artística", que recomeçam a 30 de julho, e vai dar continuidade às atividades para o público infanto-juvenil.

As medidas foram tomadas após a reabertura ao público com o serviço de leitura presencial e empréstimo domiciliário.

"Afinal o Gato" é um espetáculo para pais e filhos com poesia de Fernando Pessoa, que assinala o regresso das atividades de animação e promoção da leitura, no âmbito do serviço de extensão cultural da biblioteca. Dirigido a crianças entre os 3 e os 5 anos, está agendado para dia 30 de julho, às 18 horas, e tem inscrições prévias gratuitas, através de email - biblioteca.arquivo@cm-faro.pt - ou telefone - 289870834. A Câmara de Faro assegura: "Serão delimitados no chão os espaços definidos para cada família, garantido assim o distanciamento físico necessário".

Leia mais em Sul Informação