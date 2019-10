Hoje às 19:00 Facebook

Parque canino deverá ser uma realidade em dezembro.

Um parque canino, com estruturas de divertimento e exercício para cães, já está em construção na Rua de Berlim, no Alto de Santo António - Mata do Liceu - e deverá estar operacional "no início de dezembro", anunciou a União de Freguesias (UF) de Faro, responsável pela obra.

