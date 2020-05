Câmara de Faro restaura portal da Ermida de Santo António do Alto

Hoje às 17:45 Facebook

O portal da Ermida de Santo António do Alto, em Faro, está a ser restaurado pela equipa de conservação e restauro do município farense.

A intervenção tem como principal objetivo "a limpeza e tratamento da cantaria em pedra e a remoção das excessivas camadas de cal que sobrepõem o elemento que encima o portal, tendo em conta que a espessura de centenas de caiações efetuadas ao longo dos anos nos motivos de argamassa escondem a volumetria original dos elementos, a sua cor original (ocre) e o estado de degradação do suporte", explica a Câmara de Faro.

A Ermida de Santo António do Alto já tinha recebido obras de conservação e restauro no ano passado, "que compreenderam a recuperação de fachadas, do pátio interior e da emblemática torre e miradouro, de onde se pode usufruir de uma vista privilegiada para a Ria Formosa e para todo o concelho de Faro".

