Câmara quer reabrir renovado campismo da Praia de Faro "ainda este verão"

O parque de campismo da Praia de Faro poderá "abrir ainda este Verão", depois das profundas obras de renovação de que está a ser alvo, revela Rogério Bacalhau, presidente da Câmara.

Apesar de ainda não haver certezas, dado os atrasos que a obra sofreu devido à pandemia de covid-19, o edil farense, Rogério Bacalhau, tem a convicção de que, "se as coisas correrem bem", vai ser possível que a abertura se faça ainda neste período estival: "Estamos em crer que conseguiremos, ainda este verão, ter o parque de campismo aberto".

O objetivo inicial da Câmara "era abrir agora em julho. Mas, com a covid-19, as coisas atrasaram-se, como é evidente, para além de haver outras medidas mais prioritárias que tivemos de tomar, relacionadas com a pandemia". Rogério Bacalhau reconhece: "O que o empreiteiro me diz é que, no próximo mês, tem a obra pronta. Se isso acontecer, é provável que tenhamos condições para abrir em agosto".

