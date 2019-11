Capital Europeia da Cultura 2027 em Faro é trabalho para o Algarve todo

Hoje às 00:08 Facebook

"Isto não é fácil, mas vale a pena o esforço", assegurou Carlos Martins, da Guimarães 2011.

O que é mais importante, à partida, é fazer com que o caminho também conte. Para isso, há que envolver todos e não ir contra ninguém. Esta é a premissa por detrás dos vários acordos, oficializados pela Universidade do Algarve, a Região de Turismo e AMAL, que juntam os 16 municípios do Algarve como co-promotores da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, juntamente com a Câmara da capital algarvia.

