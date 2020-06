Vinte e dois migrantes intercetados pela Polícia Marítima no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 07:44, atualizado às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação com 22 homens foi intercetada, esta segunda-feira, pela Polícia Marítima, em Vale do Lobo, no Algarve.

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Faro, Fernando Rocha Pacheco, "a embarcação, com cerca de sete metros, foi detetada de madrugada por um pescador, que deu o alerta".

A Polícia Marítima enviou meios para o local "e acabou por conseguir intercetar o barco e os homens, perto das 5 da manhã, já quando se preparavam para desembarcar na praia de Vale do Lobo", no concelho de Loulé.

O grupo, que irá ser entregue ao SEF e testado à covid-19, refere ser de Al Jadida, em Marrocos. É composto por homens com idades entre os 20 e os 30 anos.

É a segunda situação do género em pouco mais de uma semana, no Algarve.

No passado dia 6, sete homens, de nacionalidade marroquina foram intercetados numa embarcação, também pela Polícia Marítima, ao largo de Olhão.