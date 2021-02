Chuva forte inundou associação de proteção animal em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 17:22 Facebook

A associação de proteção animal Pravi sofreu elevados prejuízos com o mau tempo que atingiu o concelho de Faro, na sexta-feira. O gatil e o armazém ficaram inundados. Quatro gatos tiveram de ser retirados e acolhidos por outra associação.

A chuva intensa que caiu durante a manhã inundou o espaço, cedido à associação, onde estavam os animais e também bens alimentares e outros materiais, alguns doados no dia anterior e que ficaram inutilizados.

"Quando chegámos não se conseguia abrir as portas do armazém e do local onde estavam instalados os gatos, que eram a nossa maior preocupação. A água chegou a atingir um metro de altura", explicou, ao JN, a coordenadora do núcleo de Faro da Pravi, Marta Correia. "Pela janela conseguíamos ver que estavam numa zona mais alta e em segurança", acrescentou.

Com o auxílio dos bombeiros acabaram por entrar e resgatar os animais. "Estavam assustados, em stress, mas sem ferimentos. Foram levados para o veterinário para serem avaliados", garantiu. Marta Correia explicou que "são gatos que estavam a cargo da associação, sem possibilidades de adoção, uma vez que são assilvestrados, selvagens, que não se deixam tocar". Uma vez que o espaço não tem agora condições para voltar a acolhê-los, a solução foi encaminhá-los para outra associação do Algarve, após a avaliação feita pelos veterinários.

No armazém estavam dezenas de sacos de ração e de areia sanitária, que se estragaram, para além de trelas, brinquedos e diversos materiais que serviriam para angariar fundos em campanhas.

A prioridade agora é a ração para alimentar os gatos que foram acolhidos por outra associação e também areia sanitária. "É uma ração específica para problemas urinários, tendo em conta a idade e as características destes animais, e também mais cara", refere a coordenadora local da Pravi.

O mau tempo causou mais de 70 inundações em várias zonas do concelho de Faro, sobretudo em caves, garagens, habitações e na via pública. A situação mais grave foi a de um homem, de 62 anos, desalojado devido à queda de um muro que causou danos na casa onde residia.