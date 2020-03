Colégio de Faro fecha por prevenção

Marisa Rodrigues Hoje às 19:38 Facebook

O Colégio de Nossa Senhora do Alto, em Faro, suspendeu, esta quinta-feira, todas as aulas presenciais para evitar a propagação do novo coronavirus. A partir de dia 13 e até 27 de março, os alunos irão utilizar uma plataforma digital para acompanhar as atividades letivas.

É a primeira escola do concelho de Faro a decidir encerrar de forma preventiva, sem que tenham sido identificados casos positivos de Covid-19. Em Portimão, há dois estabelecimentos públicos fechados por terem sido confirmados casos de infeção em alunos e professores.

Num despacho interno, a que o JN teve acesso, a instituição privada refere que a medida foi tomada para "proteção" da comunidade escolar, "depois de ouvido o Diretor Geral e o Conselho Pedagógico" e "considerando a evolução do vírus Covid-19 e o estado de pandemia", declarado na quarta-feira.

No documento, assinado pelo diretor pedagógico, Carlos Ferrinho, é anunciado que a plataforma digital usada pela instituição permitirá a "continuação/acompanhamento das atividades escolares em casa".

Em Faro, não há casos confirmados de infeção por Covid-19 e as escolas públicas continuam abertas. Os cinco diagnosticados são todos do concelho de Portimão.