Depois da escassez, covid-19 pode criar problemas de excesso de sardinha aos pescadores

Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de anos a pedir o aumento da quota da sardinha, os armadores da pesca do cerco podem ter, este ano, um problema de peixe em demasia. Desde esta segunda-feira e até 31 de julho, podem ser pescadas em Portugal 6300 toneladas da espécie, um aumento considerável em relação ao ano passado, quantidade que, para as organizações de produtores OlhãoPesca e BarlaPescas, pode ser demasiado elevada e levar uma queda abrupta do preço.

Tanto Miguel Cardoso, da OlhãoPescas, como Mário Galhardo, da Barlapescas, se mostrajm preocupados com a campanha que agora começou. E a culpa é da covid-19. "Nós estamos contentes e orgulhosos com o facto da possibilidade de pesca estar a aumentar. Aquilo que o setor já vinha a dizer há cerca de um ano ou dois está a ser confirmado pelo IPMA e certificado - o recurso aumentou exponencialmente e temos sardinha na costa", começa por dizer Miguel Cardoso.

"Mas o que nos preocupa agora é o escoamento da sardinha. A possibilidade de pesca aumentou para estes primeiros dois meses e muito provavelmente voltará a aumentar em agosto. Arriscamo-nos a deixar de ter um problema de escassez, para começar a ter um problema de abundância", acrescenta o presidente da OlhãoPesca.

Leia mais em Sul Informação