Depois de 738 quilómetros a pé pela EN2, as aventuras de Darek e Pindol continuam em breve

Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

14 horas e 30, 8 de julho, 34 graus. Darek Strojewski e Pindol descansavam num café no Alportel, a pouco mais de 22 quilómetros - e oito horas - do destino final: Faro. Para trás, já tinham ficado mais de 700 quilómetros, feitos a pé, em 27 dias, na EN2.

Parece muito, ainda para mais quando pensamos no pequeno e simpático cachorro, que ladra com entusiasmo quando o jornalista se aproxima do dono. "É um quebra-gelo. É por isso que o trago comigo nestas viagens. Ajuda-me muito e sem ele era difícil. Às vezes, mando-o aproximar-se de alguém, à distância, para ver se aquela pessoa é simpática ou não. Se o recebe com um sorriso, eu aproximo-me", conta Darek.

O caminhante polaco fala em viagens, porque o seu percurso a pé pela EN2, que terminou esta quarta-feira, cerca das 22 horas e 30, está longe de ser a sua primeira aventura do género (e de Pindol) e nem sequer foi a mais complicada.

Leia mais em Sul Informação