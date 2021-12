Dez anos de luta contra as portagens nas scut no Algarve

José Ricardo Ferreira Hoje às 12:51 Facebook

Cobrança arrancou em dezembro de 2011. Extintas vias sem custos para o utilizador perderam automobilistas e descontos ficam aquém do esperado.

"Dez anos de um autêntico calvário para o Algarve". É desta forma que a Comissão de Utentes da Via do Infante caracteriza a cobrança de portagens na A22, iniciada a 8 de dezembro de 2011. Na mesma altura, passaram a ser portajadas a A23 (Torres Novas-Guarda), a A24 (Viseu-Chaves) e a A25 (Aveiro-Vilar Formoso), antigas autoestradas sem custos para o utilizador (scut), que servem o interior o país.

Após uma década de cobranças, os utentes da Via do Infante defendem que as tarifas impostas, pelo então Governo PSD/CDS de Pedro Passos Coelho, tiveram um impacto "muito negativo e injusto" no Algarve.