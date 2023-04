Diretor de serviço partilha no WhatsApp informação de médica que denunciou negligência

O diretor do Serviço de Cirurgia 1 do Hospital de Faro partilhou, num grupo privado do WhatsApp, informação pessoal e clínica da médica interna que o acusa de encobrir onze casos de alegada negligência e más práticas.

Os dados terão sido fornecidos por Pedro Henriques, ex-orientador de formação de Diana de Carvalho Pereira, também visado nas denúncias, aos quais acedeu através dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

As informações constam de uma publicação, feita esta sexta-feira, pelo diretor do serviço, Martins dos Santos, e à qual o JN teve acesso. Trata-se do relatório de uma consulta aberta a que Diana foi no dia 6. Além de explicar os sintomas de dor que a levaram a procurar o colega, a médica interna revelou, nos antecedentes, o esgotamento que sofreu na faculdade e que a própria já tinha tornado público.