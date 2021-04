Duas escolas de Faro encerradas devido a casos de covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 01:30 Facebook

As aulas presenciais foram suspensas em duas escolas da freguesia do Montenegro, em Faro.

A decisão foi tomada devido ao crescente número de casos de covid-19. A suspensão entra em vigor esta sexta-feira e deverá prolongar-se por 14 dias.

Segundo um despacho do Delegado de Saúde, a que o JN teve acesso, os estabelecimentos de ensino afetados são a EB1 e a EB1/J1, ambos do Agrupamento de Escolas do Montenegro. A medida é justificada "com base no princípio da precaução, na sequência da confirmação de vários casos positivos de covid-19, de modo a conter novos casos".

No documento, com data desta quinta-feira e enviado à comunidade escolar, pode ainda ler-se que "a investigação epidemiológica está em curso", cabendo aos Delegados de Saúde "identificar e manter em isolamento profilático e vigilância os contactos dos casos confirmados". A suspensão irá durar "por um período previsível de 14 dias, iniciando-se esta sexta-feira".