Easyjet reabre base em Faro para operar 21 rotas até outubro

JN/Agências Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia aérea Easyjet reabriu no domingo uma base sazonal de verão no aeroporto internacional Gago Coutinho, em Faro, onde vai operar 21 rotas, até outubro.

"A EasyJet, principal companhia aérea europeia, voltou a abrir, este domingo, a sua base de Faro, inaugurada no verão de 2021, a partir da qual vai operar 21 rotas este verão", referiu a transportadora aérea num comunicado.

A mesma fonte destacou que, até ao final de outubro, vai contar no Algarve com nove aviões A320 (quatro baseados mais cinco não baseados) e com uma capacidade total de 2,1 milhões de lugares, aumentando em 15% a sua capacidade em relação a 2022.

PUB

Entre os destinos a operar em Faro estão Amesterdão (Países Baixos), Barcelona (Espanha), Berlim (Alemanha), Milão (Itália), Basileia e Genebra (Suíça), Belfast (Irlanda), Birmingham, Bristol, Manchester e Londres (Inglaterra), Glasgow (Escócia), Lyon, Nantes, Bordéus, Toulouse e Paris (França), precisou a companhia aérea.

"Estamos muito ansiosos para reiniciar a temporada e estar de volta aos céus do Algarve. Em 2021, fizemos um dos nossos maiores investimentos em Portugal, com a reabertura da base aérea de Faro, o que contribuiu de forma significativa para a recuperação da economia e do turismo na região do Algarve", considerou o diretor-geral da Easyjet Portugal, José Lopes.

A mesma fonte salientou que a operação prevista pela companhia para o verão em Faro vai permitir criar "mais de 130 contratos diretos, aumentando a empregabilidade local" no Algarve.

"Com o regresso dos voos em Faro e com um aumento da capacidade em 15% em relação a 2022, esperamos continuar a contribuir para o desenvolvimento da região do Algarve, ao mesmo tempo que disponibilizamos aos nossos clientes, principalmente da zona sul, mais possibilidades para viajar, seja em trabalho ou lazer", afirmou, ainda, o responsável.

No final de fevereiro, a gestora aeroportuária portuguesa anunciou que o aeroporto internacional Gago Coutinho, em Faro, iria contar com 18 novas rotas e seis novos destinos no verão, operacionalizando um total de 81 ligações a 71 cidades.

A empresa ANA Aeroportos de Portugal -- Vinci Airports precisou, na ocasião, que as novas 18 rotas previstas para o verão em Faro incluíam seis destinos totalmente novos, enquanto 12 iriam reforçar "rotas existentes, mas agora operadas por mais companhias aéreas".

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, disse na ocasião à agência Lusa que este incremento de rotas era "fruto de um trabalho conjunto entre o Turismo do Algarve, a ANA Aeroportos e o Turismo de Portugal", que já permitiu ao Algarve ter "a maior conectividade de sempre" durante este inverno IATA (sigla para International Air Transport Association, designação inglesa da Associação Internacional do Transporte Aéreo).

João Fernandes destacou a importância das novas 18 rotas anunciadas pela ANA para o período e abril a outubro, salientando que só os voos para os seis novos destinos - Aarhus, na Dinamarca, Roma, em Itália, Estrasburgo, em França, Bilbau, em Espanha, e Jersey e Exeter, no Reino Unido - que antes não tinham ligações a Faro.

"Depois, no reforço das rotas existentes, que no fundo vêm reforçada a sua concorrência, porque há uma maior aposta de outros operadores aéreos, temos um aumento muito substancial de lugares disponíveis durante o verão IATA, que é de 250.000 lugares a mais do que em 2019, que foi o ano com a maior oferta de sempre", acrescentou ainda o presidente da RTA.