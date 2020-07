Embarcação com 21 migrantes chegou à Ilha do Farol

Marisa Rodrigues com Inês Banha Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Cidadãos com cerca de 25 anos oriundos do Norte de África foram intercetados pela GNR, já no areal, pelas 19.30 horas desta terça-feira.

Uma embarcação com 21 migrantes oriundos do Norte de África chegou, ao final da tarde desta terça-feira, à Ilha do Farol, no concelho de Faro. O grupo foi apanhado pela GNR já no areal e encaminhado para um pavilhão em Olhão. Ao que o JN apurou no local, antes de serem intercetados pelos militares, os homens, com cerca de 25 anos, foram comer a um restaurante existente perto da praia. Um deles desembarcou de muletas.

De acordo com o comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, Nuno Marinho, a embarcação foi detetada ainda no mar pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), pela GNR mas só já no areal é que o grupo foi intercetado pelos militares, pelas 19.30 horas. Aparentavam estar "bem de saúde", apesar de um deles se deslocar com recurso a muletas.

O grupo não ofereceu resistência ao ser detido e, já depois das 22.30 horas, foram transferidos num autocarro dos Bombeiros Municipais de Olhão para o pavilhão onde terão pernoitado, localizado numa área isolada. Pouco antes, Nuno Marinho garantira que serão todos testados à covid-19 e, posteriormente, entregues à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Na operação, participaram cerca de 20 elementos da GNR que, após a deteção do grupo, ainda "encetaram um conjunto de diligências" para perceber se poderia haver algum migrante em fuga. Tudo aponta para que tenham sido já todos apanhados pelos militares.

Desde dezembro, foram já, contando com este caso, 69 os migrantes que desembarcaram no Algarve, em cinco ocasiões distintas.