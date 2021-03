Empresário paga um ano de renda a família que vivia em carrinha

Francisco Pedro Hoje às 13:07 Facebook

Jorge Veríssimo conseguiu, em poucos dias, realojar o agregado que estava há seis meses sem habitação.

É uma história triste, pelo drama que envolve, mas inspiradora por ter tido um final feliz. Há dias, a mulher de Jorge Veríssimo - um empresário do ramo automóvel na cidade de Santarém - alertou-o para uma reportagem televisiva sobre uma família, com dois filhos menores, que vivia desde agosto do ano passado numa carrinha, depois de ter sido despejada da habitação que ocupava por empréstimo, na zona de Faro.

Sensibilizado com a situação do casal, que vivia "com menos de 400 euros por mês" e em condições desumanas, o empresário decidiu ajudar. Postou uma mensagem na sua conta de Facebook, dando conta da intenção de arranjar uma casa para os realojar, e, em poucos dias, conseguiu alugar um apartamento T2, totalmente mobilado.