Enfermeiros algarvios voltam à rua para lembrar entidades que há promessas por cumprir

Sentem-se "injustiçados e enganados" pelas entidades de saúde do Algarve, mas nem por isso deixaram de dizer presente e de se dedicar a 100% à luta contra a covid-19. Agora que o país está "paulatinamente a regressar à normalidade", os enfermeiros algarvios aproveitaram o dia internacional destes profissionais de saúde, que se comemora esta terça-feira, dia 12 de maio, para recordar que há compromissos por cumprir por parte das entidades oficiais.

Quem descer a Avenida Gulbenkian, em Faro, em direção à Rotunda do Hospital, poderá ver os rostos de enfermeiros e enfermeiras do Algarve e ficar a conhecer as suas histórias, na exposição de rua "Enfermeiros na Linha da Frente, valorização na linha de trás - Uma Manifestação Virtual", inaugurada esta terça-feira. Pelo meio, há cartazes com chamadas de atenção para os problemas que estes profissionais de saúde enfrentam. Esta foi a forma encontrada pela delegação do Algarve do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) para celebrar o dia que é dedicado a esta classe profissional, a nível mundial.

"Hoje é o dia ideal para estarmos aqui. É o Dia Internacional do Enfermeiro, bem como o Ano Internacional do Enfermeiro, declarado pela Organização Mundial de Saúde, e decidimos, em primeiro lugar, fazer uma homenagem aos enfermeiros do Algarve, que estão diariamente com os utentes, não só nos hospitais e centros de saúde, mas nas suas casas. Por outro lado, queremos deixar bem claro que não estamos cá só no período da covid-19", reconheceu Nuno Manjua, dirigente do SEP.

Além de "celebrar esta nossa profissão", os enfermeiros do Algarve aproveitaram a efeméride para exigir às instituições "que honrem os seus compromissos". O sindicalista assegurou: "Também estamos aqui para dizer que houve um compromisso, no ano passado, por parte da Administração Regional de Saúde e do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, no sentido de contabilizar todo o tempo de serviço em termos de progressão. Esse compromisso era até final do ano e não foi cumprido".

