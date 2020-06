Escola secundária em Faro põe fim às aulas presencias após novos casos de covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 15:17 Facebook

São já três as funcionárias da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, infetadas com covid-19. O agrupamento decidiu pôr fim às aulas presenciais e os alunos vão terminar o ano letivo em casa a partir desta segunda-feira.

A secundária já tinha sido encerrada na quinta-feira quando foi conhecido o primeiro caso positivo. Nessa altura, a solução passou por transferir as atividades letivas para o dia seguinte noutra escola.

Agora, perante estes dois novos resultados, o diretor do agrupamento decidiu que as aulas presenciais, que decorriam para os alunos dos 11º e 12º anos, serão substituídas por aulas síncronas (à distância). "Decidi terminar imediatamente com as aulas presenciais e substituí-las a partir de segunda-feira por aulas síncronas para que os professores tenham a oportunidade de terminar processos em curso com os alunos", disse, ao JN, Francisco Soares.

A decisão foi tomada em conjunto com o delegado de saúde, "tendo em conta a necessidade de se conter as cadeias de transmissão". Para o diretor, "não fazia sentido sujeitar os alunos a estar noutra escola, com professores e funcionários, ainda para mais, no final do ano letivo, arriscando novos casos".

A prioridade, diz, é "defender em absoluto a segurança sanitária" de toda a comunidade escolar, mas "garantindo os direitos e interesses dos alunos que se estão a preparar para prestar provas em exame".

A descoberta destes novos casos levou o diretor a elaborar uma lista de pessoas que contactaram mais de perto e recentemente com as funcionárias, tal como aconteceu na primeira situação. "A lista já foi entregue ao Delegado de Saúde para serem feitos novos testes e aguardam-se os resultados", assegura o responsável do agrupamento.

A Escola Secundária Pinheiro e Rosa já foi alvo de uma desinfeção feita por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Faro.