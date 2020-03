Farenses já podem receber comida e medicamentos em casa

Hoje às 18:15 Facebook

Os munícipes de Faro já podem encomendar e receber em casa produtos alimentares, de higiene e de farmácia, no âmbito da iniciativa ​​​​​​​#FaroEmCasa, que resulta de uma parceria entre a Câmara de Faro, Rotáxi, ACRAL e várias empresas do concelho.

A Câmara de Faro explica que este serviço, em que o município surge como elo de ligação entre as várias entidades, "visa permitir que o maior número de pessoas possa ficar em casa, contribuindo assim ativamente para a contenção do foco de covid-19 no concelho e no país, ao mesmo tempo que ajuda a economia local".

