Faro apela aos vizinhos que ajudem quem mais precisa

"És um vizinho solidário?". O mote é lançado pela Câmara de Faro que pretende, nesta altura de pandemia do novo ​​​​​​​coronavírus, promover a solidariedade, convidando cada um a perguntar ao vizinho do lado se precisa de algo.

Trata-se de uma campanha de informação, já em marcha, realizada em parceria com as empresas de condomínio que operam no concelho. O objetivo é estimular a solidariedade entre os vizinhos de cada prédio. "A principal mensagem desta campanha é que, nesta fase crítica, todos podemos ajudar", explica a Câmara de Faro.

