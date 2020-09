Faro Ativo regressa para pôr todos a mexer (até na Internet)

Hoje às 18:00 Facebook

O programa desportivo Faro Ativo recomeçou este domingo, dia 20 de setembro, e até dia 11 de outubro vai contar com atividades, tanto presenciais como online.

"Tendo em conta que o Faro Ativo se vem constituindo há vários anos como montra da oferta, pública e privada de serviços desportivos existentes no concelho, a autarquia não quis deixar de promover esta iniciativa que tanto tem contribuído para o desenvolvimento desportivo da comunidade, respeitando com zelo escrupuloso o contexto de pandemia que vivemos e todas as medidas de segurança e distanciamento físico impostas pela Autoridade de Saúde", reconhece a autarquia.

Assim, o programa de atividades vai incluir uma vertente digital, que prevê a transmissão de atividades organizadas para o efeito pelas entidades parceiros do Faro Ativo.

