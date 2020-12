Faro, Loulé e Portimão vão ter apartamentos partilhados para sem-abrigo

Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Loulé, Faro e Portimão também vão ter apartamentos partilhados para acolherem, a partir do próximo ano, pessoas que estão em situação de sem-abrigo, anunciou esta segunda-feira, 14 de ​​​​​​​dezembro, Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto de Segurança Social.

Os protocolos foram assinados na tarde desta segunda-feira, entre o Instituto de Segurança Social, as Câmaras Municipais e também o Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS) e o G.A.T.O (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes).

A cerimónia contou com a presença de Catarina Marcelino que, da parte da manhã, visitou o futuro Centro de Alojamento de Emergência Social, que vai acolher sem-abrigo num edifício devoluto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, no Patacão, em Faro.

Leia mais em Sul Informação