Faro não cobra taxa turística até março de 2021

Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Faro aprovou, esta segunda-feira, dia 15 de junho, por unanimidade, o prolongamento da suspensão do pagamento de taxa turística até ao final de outubro deste ano.

A autarquia já tinha aprovado a suspensão da taxa, durante o segundo trimestre do ano, para "atenuar os efeitos que o encerramento de fronteiras e as medidas excecionais de restrição de circulação de pessoas tiveram no setor".

Segundo explica a Câmara de Faro, na prática, "os empreendimentos turísticos e alojamentos locais ficam isentos deste pagamento até ao próximo mês de março de 2021, uma vez que em circunstâncias normais a taxa turística só tem incidência entre os dias 1 de março e 31 de outubro de cada ano".

Leia mais em Sul Informação