Faro vai alojar famílias necessitadas e sem-abrigo em Centro de Emergência Social

"Se já era urgente, agora é emergente", Faro vai ter um Centro de Alojamento de Emergência Social, com uma capacidade total de 49 camas. O projeto, da responsabilidade do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS), vai nascer em dois edifícios devolutos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg), no Patacão, e vem dar resposta a uma necessidade há muito identificada.

A Câmara de Faro foi palco, esta quinta-feira, dia 18 de junho, da assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município e o MAPS. Os dois edifícios, pertencentes à DRAPAlg, foram cedidos ao MAPS, o grande promotor do projeto. A Câmara de Faro, por sua vez, vai pagar a renda mensal, de cerca de 3 mil euros.

O Centro de Alojamento de Emergência Social do Algarve, que será o primeiro da região, vai ter uma capacidade máxima de 49 camas, 20 de alojamento temporário, de três meses, no âmbito de um protocolo com a Segurança Social, e 5 de alojamento de emergência, cedidas à Câmara de Faro, mas cujo número não é fixo.

