Faro vai ter 20 "Noites F" para celebrar festival que a pandemia cancelou

Este ano não há festival, mas Faro vai ter "Noites F", entre 13 de agosto e 13 de setembro, no Largo da Sé, na Vila Adentro. Ao todo, haverá 20 espetáculos de música, humor e magia, com lotação reduzida e "respeitando todas as normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS)".

Entre a noite de estreia, com Diogo Piçarra, e a de encerramento, com Miguel Araújo, há humor com César Mourão, Herman José e Salvador Martinha, magia com Luís de Matos e muita música. Vai haver também pop com Aurea, Agir, D.A.M.A e Fernando Daniel, heavy-metal com Moonspell ou hip-hop com Piruka.

A iniciativa conta ainda com "espetáculos especiais", em dueto, de Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco e de Carolina Deslandes & Jimmy P e concertos de António Zambujo, Os Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, The Black Mamba e Xutos & Pontapés.

