FaroemCasa. Câmara vai levar bens básicos a casa com ajuda de taxistas

A Câmara de Faro vai implementar um sistema de entrega de bens de primeira necessidade a munícipes e apelou a frutarias, minimercados, supermercados ou farmácias do concelho para aderirem à iniciativa, denominada #FaroemCasa, segundo a autarquia.

O sistema vai permitir "a breve trecho" a "entrega de bens alimentares não confecionados e produtos farmacêuticos" nos domicílios de munícipes para que possam manter-se confinados em casa, através de uma parceria com a cooperativa de táxis de Faro Rotaxi e a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), precisou a Câmara algarvia.

"Este serviço insere-se num conjunto de medidas implementadas pelo município, que está a procurar trabalhar ativamente na procura de soluções que, por um lado, minimizem as dificuldades por que todos estão a passar e facilitem a permanência dos cidadãos nos seus lares, para que contribuam ativamente na contenção do foco da Covid-19, no concelho e no país", justificou o município num comunicado.

O transporte de bens básicos para as casas das pessoas será assegurado por motoristas da Rotaxi "sem qualquer transação de dinheiro físico", após os munícipes fazerem as suas encomendas por telefone ou internet e pagarem por transferência bancária ou pelo sistema de pagamento eletrónico MBWay.

O valor cobrado será o "correspondente aos produtos adquiridos" e a "uma taxa, predefinida de acordo com a localização da morada de entrega, para cobrir o valor da deslocação" feita pelos motoristas da cooperativa de táxis local, precisou a Câmara, sede de distrito.

O município sublinhou que, além de ajudar os munícipes a ficar em casa, a iniciativa de distribuição de produtos básicos pretende "ajudar a economia do concelho", dando aos estabelecimentos aderentes possibilidade de "manter, nesta fase, a sua atividade comercial".

A Câmara de Faro advertiu, no entanto, que este sistema tem de assegurar "simultaneamente a maior proteção possível a proprietários, funcionários e clientes, bem como à população em geral".

A autarquia vai também lançar, no âmbito da iniciativa #FaroemCasa, uma "campanha de informação", em parceria com empresas de gestão de condomínio que operam no concelho, para "estimular a solidariedade entre os vizinhos de cada prédio" e para que os grupos menos vulneráveis possam ajudar os que pertencem a grupos de risco.

A campanha vai assim lançar um convite para que os moradores de um prédio possam "questionar se o vizinho do lado precisa de algo" e levar bens de primeira necessidade a quem corre mais riscos se não cumprir o isolamento em casa.

"A medida visa acima de tudo minimizar as dificuldades por que todos estão a passar e que, por outro lado, facilitem o mais possível a permanência dos nossos cidadãos, em particular os mais idosos, nos respetivos lares", argumentou a autarquia de Faro.

Portugal regista três vítimas mortais do novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá conta de 785 casos confirmados.

A terceira morte, de acordo com a DGS, ocorreu na Região Centro. As duas primeiras mortes tinham sido registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24:00 de quarta-feira e atualizado às 11:00 de hoje, indicam que há mais 143 casos confirmados de Covid-19 do que na quarta-feira.