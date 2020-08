Feira Kriativa 2.0 anima Faro com música, debates e exposição de escultura

Hoje às 16:55 Facebook

Debates, concertos, DJ's, uma exposição de escultura e decoração alusiva ao mar e à Ria Formosa. A Feira Kriativa 2.0 arranca esta quarta-feira, 26 de agosto, e vai durar até 20 de setembro, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), em Faro.

A Feira Kriativa é um projeto da autoria de Mauro Amaral, organizado pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos, e coprogramado por Jorge Santos (*SIGA*/ARCM), Mauro Amaral (Aquatropia) e João Melro (ARCM).

Este evento pluridisciplinar vai contar com uma exposição coletiva de esculturas de pedra da zona de Bordeira e arredores, intitulada "Litoritmia" com curadoria do artista plástico Fernando Brazão.

