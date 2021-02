Marisa Rodrigues Hoje às 13:13 Facebook

Uma forte chuvada provocou várias inundações, esta sexta-feira de manhã, em Faro. Não há registo de feridos nem de desalojados.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, no espaço de duas horas, no período em que choveu com maior intensidade, surgiram vários pedidos de ajuda. Até ao meio-dia, tinham sido registadas 22 ocorrências em caves, garagens e na via pública. Num centro comercial, uma placa da cobertura do primeiro piso cedeu, junto a um café, que não está a funcionar.

Ainda de acordo com o CDOS, foi necessário acionar um grupo de reforço por parte de outros corpos de bombeiros (São Brás de Alportel, Albufeira, Messines, Faro Cruz Lusa e Portimão), não havendo registo de feridos nem de desalojados.