Francês cremado por engano após troca de corpos no Hospital de Faro

Uma troca na identificação de dois corpos na morgue no Hospital de Faro levou a que um cidadão francês fosse cremado contra a vontade da família. O outro falecido era de nacionalidade britânica. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) assumiu ter havido "uma falha grave" e pediu a demissão.

O caso levou a que já fosse aberto um inquérito interno no hospital, ao passo que a Entidade Reguladora da Saúde também está a averiguar as circunstâncias em que o erro foi cometido.

A troca dos cadáveres ocorreu na passada quinta-feira. O corpo do cidadão francês foi levantado por uma agência funerária e encaminhado para o crematório de Albufeira. A cremação já tinha ocorrido quando foi detetado o engano.