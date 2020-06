Funcionária com covid-19 obriga a fechar Secundária em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, foi encerrada, na manhã desta quinta-feira, depois de uma funcionária ter sido diagnosticada com covid-19.

Segundo o diretor do agrupamento, Francisco Soares, "as atividades letivas foram suspensas e os outros funcionários estão em quarentena para se tentar perceber quem manteve contactos com a colega".

Ainda segundo o diretor, as aulas deverão ser retomadas sexta-feira numa escola do mesmo agrupamento, a EB 2,3 Neves Júnior, "com outros funcionários".

O estabelecimento de ensino agora encerrado irá ser desinfetado pelos Bombeiros Sapadores de Faro.