O Governo vai investir 2,8 milhões de euros nos Hospitais de Faro e Portimão. O anúncio foi feito por Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, esta segunda-feira, 2 de março.

A governante algarvia, que esteve em Faro para uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), confirmou que o investimento vai ser dividido por Faro e Portimão.

