Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A boca de incêndio que se vê na foto que ilustra esta notícia começou a jorrar água, esta segunda-feira, ao fim do dia. Na manhã desta terça-feira o problema não estava resolvido.

As obras de construção da rotunda na Avenida Calouste Gulbenkian provocaram, pela segunda vez, no espaço de uma semana, uma rotura no sistema de abastecimento de água de Faro, e é necessário purgar o ar das condutas "para evitar prejuízos muito maiores".

Leia mais em Sul Informação