Há mais 35 munícipes de Faro com acesso a medicamentos gratuitos

Trinta e cinco famalicenses carenciados passaram a ter acesso gratuito a medicamentos, no âmbito do programa "Abem: Rede Solidária do Medicamento", dinamizado pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Dignitude.

A autarquia entregou, na quinta-feira passada, os cartões do programa a 35 farenses, aumentando para 135 os beneficiários do "Abem". "Nas próximas semanas, mais 25 munícipes vão receber o seu cartão, perfazendo 160 beneficiários", anunciou a Câmara de Faro. O objetivo é alargar a abrangência para 250 munícipes "nos próximos três anos".

