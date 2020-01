"Há um forte interesse dos governos" nos impactos concretos das alterações climáticas

Hoje às 17:03 Facebook

Os responsáveis pelo grupo de especialistas mundiais em alterações climáticas mostram-se otimistas, mas avisam que "o tempo de ação é agora".

"Há agora um forte interesse dos governos, não só nos impactos setoriais que as mudanças climáticas podem ter para a produção de alimentos, pobreza, ecossistemas, oceanos, mas também em relação nos impactos regionais", disse Debra Roberts, copresidente do Grupo de Trabalho II do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), na conferência de imprensa de lançamento da reunião do IPCC, que começou esta segunda-feira na Universidade do Algarve, em Faro.

