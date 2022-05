Enzo Santos Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um turista holandês de 36 anos ficou gravemente ferido este domingo quando se encontrava no mar na Praia do Alemão, em Faro. Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro, tratou-se uma situação de pré-afogamento, tendo a vítima conseguido sair do mar pelo próprio pé.

O alerta foi dado às 20.44 horas, tendo acorrido ao local uma viatura médica do INEM. O turista estava acompanhado de uma mulher de 30 anos, que também ficou ferida.