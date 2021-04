Homem morre após choque de barco contra boia de sinalização na ria Formosa

Hoje às 13:42 Facebook

Um homem morreu, esta sexta-feira, na sequência de um acidente de barco na ria Formosa, no Algarve.

A embarcação colidiu com uma boia de sinalização e projetou dois dos tripulantes para a água. O acidente ocorreu cerca das 9.30 horas da manhã desta sexta-feira.

A vítima era um dos quatro tripulantes do barco de recreio que embateu na boia número 13, no canal principal de Faro. Após o alerta, recebido pela Polícia Marítima (PM) às 9.37 horas, foram acionados o piquete da PM de Faro, os Bombeiros Voluntários e o INEM.

Segundo fonte da PM, os dois tripulantes projetados para fora da embarcação foram resgatados pelos restantes dois elementos a bordo e transportados para o cais comercial de Faro onde eram aguardados pelos bombeiros e pelo INEM.

As vítimas foram assistidas no cais onde o médico do INEM acabou por declarar o óbito de um deles, um homem com 54 anos. O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Faro.

A embarcação navegava da Ilha de Faro para a Ilha da Culatra. A PM está a investigar as causas da colisão.

É o segundo incidente com embarcações de recreio na Ria Formosa, em Faro, esta semana.

Na segunda-feira um homem, de 26 anos, morreu e outro ficou ferido numa colisão entre dois barcos.

A vítima mortal seguia numa embarcação de recreio com outro tripulante, quando ocorreu uma colisão com outro barco onde seguiam quatro pessoas.