Incêndio em armazém de distribuição de bebidas em Quarteira

O local foi evacuado e três pessoas, entre as quais um bombeiro, tiveram de receber assistência médica.

Deflagrou, esta quarta-feira, por volta das 16.35 horas, um incêndio num armazém de distribuição de bebidas, em Fonte Santa, na Quarteira, distrito de Faro.

O fogo, que teve início na zona da cozinha e do escritório do armazém, obrigou à evacuação do local, para onde se deslocaram 27 operacionais dos bombeiros, Cruz Vermelha, INEM e GNR, em 10 veículos.

Dois civis e um bombeiro, que ficaram feridos, foram assistidos no local, e não precisaram de ser transportados para o hospital.

O incêndio foi dado como dominado por volta das 20.17 horas.