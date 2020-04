Iniciativa "Menina estás à Janela" promove mostra de talento nas redes sociais

Hoje às 17:49 Facebook

Em confinamento, a "menina" põe-se à janela, mas, na rua, não há quem passe para ver os seus talentos. Então, ela grava um vídeo e publica nas redes sociais. Esta é a proposta da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro, que a partir desta terça-feira vai começar a publicar vídeos de artistas e cidadãos anónimos a cantar, a declamar poesia, a representar ou a pintar, a partir das suas janelas.

O "Menina estás à Janela" é um evento organizado pelo curso profissional de Organização de Eventos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro. No ano passado, teve a sua primeira edição, que consistiu "num percurso pedonal, no qual as janelas e varandas de diversos edifícios de reconhecido valor arquitetónico e histórico serviam de palco para alguns artistas".

Este ano, surgiu a "ideia de convidar toda a comunidade para fazer da sua janela o seu palco e enviar para a página Menina Estás à Janela, ou através do email meninajanela20@gmail.com, um vídeo a declamar uma poesia, a cantar, a fazer uma pequena interpretação ou a pintar, por exemplo".

