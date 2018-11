90% das raparigas algarvias estão vacinadas contra vírus que causa cancro no útero

Hoje às 19:22 Facebook

Portugal está na linha da frente, a nível mundial, na vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano.

A cobertura da vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV), a principal causa do cancro do colo do útero, já ronda os 90%, no Algarve. Na altura em que se assinala os dez anos desde a introdução desta vacina no Programa Nacional de Vacinação, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve congratulou-se pela boa adesão das raparigas e suas famílias, que permitiu chegar a estes números.

