A "casa" que é a Universidade do Algarve já acolheu os novos alunos

Secretário de Estado considerou que a UAlg é um "dos pilares do Ensino Superior" em Portugal.

"Aproveitem todas as oportunidades. Participem ativamente na vida académica, envolvam-se em atividades culturais, assistam a conferências, pratiquem desporto, façam voluntariado, participem no movimento associativo. E nunca, nunca desistam. Nos próximos anos, a Universidade do Algarve (UAlg) será a vossa casa". Foi com estas palavras que Paulo Águas, reitor da academia algarvia, deu, esta segunda-feira, as boas vindas aos novos alunos da UAlg.

