"A comédia do ano" estreia a 27 de setembro e tem muito de algarvio

A maior parte do filme foi gravada no Algarve, juntando um elenco de luxo para mais uma película do jovem realizador André Badalo.

Toda a história gira em torno dos Dias, uma família que "enlouquece com a crise". Numa manhã de nevoeiro, um dos elementos da família, o jornalista Sebastião, descobre que há um plano para vender Portugal. Jéssica Fatinha, a primeira-ministra messias, está por detrás da ideia, mas até promete salvar o país. "Portugal não está à venda" é a nova comédia do realizador algarvio André Badalo, que estreia nos cinemas a 27 de setembro e promete fazer "rir à gargalhada, mas também chorar de emoção".

